Alexis Sanchez, adesso, è totalmente un calciatore dell’Inter. Accordo con il Manchester United per l’acquisto a titolo definitivo, manca soltanto l’ufficialità. Come riferito da Sky, il cileno firmerà un triennale con i nerazzurri dopo essersi liberato dagli inglesi. Affare a parametro zero, dunque, per la società di Suning, al suo secondo colpo dopo quello di Hakimi. Buone notizie anche per Conte, che potrà utilizzare l’attaccante per l’Europa League.