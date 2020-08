Inter-Shakhtar, Conte: “Sono molto soddisfatto, il merito va ai ragazzi. Siviglia? Grande tradizione, ma…”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha commentato la vittoria della sua squadra contro lo Shakhtar Donetsk, valsa ai nerazzurri la finale di Europa League. Queste le parole del tecnico a ‘Sky Sport’: “Siamo stati bravi a rendere meno forte una squadra forte. Perché loro sono una squadra forte, non ci sono dubbi. Il piano era giusto, abbiamo giocato con coraggio, sono veramente molto contento e soddisfatto, perché i ragazzi mi hanno dato una grande soddisfazione. Li abbiamo pressati a tutto campo, siamo stati bravi a farli correre e a costringerli a difendere. Sono molto soddisfatto perché il piano era giusto e i ragazzi hanno fatto tutto bene. Il merito va tutto a loro. Adesso affrontiamo il Siviglia che ha grande tradizione in questa coppa, ma abbiamo voglia di stupire. Temevo tanto questa partita perché lo Shakhtar è una squadra forte, ma l’abbiamo fatta sembrare normale. Adesso dobbiamo recuperare energie dopo questa super prestazione e dobbiamo prepararci per dare una gioia al popolo interista che ci sta seguendo con tanto entusiasmo. Penso che i tifosi possano essere orgogliosi di questi ragazzi. La cosa importante sarà sempre uscire dal campo senza recriminazioni“.