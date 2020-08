Inter, c’è anche in ballo la storia: un’italiana in finale di Europa League, quanto tempo è passato…

Un solo imperativo questa sera per l’Inter: vincere. Per tanti motivi. Per conquistare una finale, che manca al club da 10 anni. Per tornare a fare la voce grossa in Europa. Per provare a mettere un trofeo in bacheca dopo anni amari. Ma, anche, per tornare a dare un minimo di prestigio all’Italia fuori dai confini.

La storia è nota, è la solita, la conosciamo. Il 2003 fu l’apice del calcio italiano in Europa dopo circa 15 anni di domini in lungo e in largo. Da lì, ancora qualche stagione ad alti livelli prima di un declino totale. L’ultimo trofeo europeo di un’italiana fu proprio quello dell’Inter, nel 2010. Poi le due finali della Juve, nel 2015 e nel 2017, che non portarono a nulla di produttivo in termini di successi. Ma parliamo di Champions. Se dovessimo analizzare l’Europa League forse sarebbe meglio stendere un velo pietoso…

L’ultima vittoria in questa competizione, per una squadra del nostro paese, risale addirittura a quando si chiamava ancora Coppa Uefa. Era la stagione 1998-1999, il Parma batteva il Marsiglia per 3-0. 21 anni, dunque, dall’ultimo successo italiano. Ma – non ci crederete – sono 21 anni anche dall’ultima apparizione di una compagine tricolore in una finale di questo torneo. Mai nessuno più, da quel 1999, è riuscito ad accedere all’ultimo atto della Coppa poi diventata Europa League. Un’assurdità, se solo si pensa che negli anni ’90 il dominio è stato schiacciante. Tra l’89 e il ‘99, in dieci anni, ben otto volte fu una squadra italiana ad alzare il trofeo al cielo tra Napoli, Juventus, Inter, Parma. E non mancarono le finali tutte italiane, per l’esattezza in quattro occasioni (’90-’91-’95’-98′). In quel decennio fantastico, lo stesso in cui il Milan stradominava nella “grande Europa”, solo una volta – nel 1995-1996 – non arrivò nessuna italiana in finale.

Dal 2000 in poi, piano piano si è iniziato ad assistere ad un interesse sempre minore verso questa competizione, quasi “snobbata” dai club nostrani. In vent’anni, solo due volte la finale è stata sfiorata. Nel 2013-2014 la Juve di Conte, uscita ai gironi di Champions, fu stata fermata dal Benfica nel doppio confronto. L’anno dopo, addirittura, ben due italiane in semifinale. Ultimo atto tutto tricolore, direte voi? No, niente. Napoli e Fiorentina furono eliminate rispettivamente da Dnipro e Siviglia.

Dopo quel piccolo exploit, di nuovo Coppa nel dimenticatoio. E’ l’Inter, a distanza di 5 anni, a tornare a dare un po’ di “potere” alle italiane in Europa League. Già raggiungere la finale sarebbe un record, per quanto descritto sopra. Vincere, poi…