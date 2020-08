Inter-Siviglia, le probabili formazioni: pochi dubbi per Conte

Inter-Siviglia, le probabili formazioni – L’ultimo atto di una competizione più lunga del solito, la finale tra i nerazzurri di Conte e gli andalusi di Lopetegui, squadra regina di questa competizione in virtù dei cinque successi maturati in poco più di 10 anni. Per l’Inter, invece, la grande chance di tornare a vincere questo torneo a distanza di più di 20 anni, quando ancora si chiamava Coppa Uefa. Ma un record già c’è: è la prima italiana a giocare una finale di Europa League, nonché la prima a giocare una finale a 21 anni di distanza.

Fischio d’inizio alle ore 21. Queste le possibili scelte dei due tecnici. Conte va verso la conferma dell’undici che ha rifilato cinque reti allo Shakhtar, Lopetegui ha qualche dubbio in più.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos.