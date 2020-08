Italia-Francia 20 anni dopo: Atalanta-PSG come la finale di Euro 2000

Ok. La Nazionale è la Nazionale e una finale è una finale. Non brucia quanto quella volta, e mai potrà essere così. Però la gara di questa sera tra Atalanta e Paris Saint Germain, per tante analogie, ricorda la finale di Euro 2000 tra Italia e Francia. Certo, quella sera d’estate di 20 anni fa una nazione intera sognava la vittoria di un trofeo prestigioso. Stavolta, invece, i veri tifosi erano quelli dell’Atalanta. Ma si può anche tranquillamente affermare che, seppur non tifosi accaniti, anche tantissimi italiani questa sera hanno avuto piacere di vedere una squadra lottare e sfiorare una pazzesca qualificazione in Champions League alla sua prima partecipazione assoluta.

Tutta Italia questa sera tifava Atalanta, si può quindi dire anche metaforicamente. Proprio come quella sera di 20 anni fa. L’Italia era passata in vantaggio con Delvecchio e si trovava a gestire, sprecando però più di un’occasione per raddoppiare e chiudere. Ultimi minuti, si si stringevano i denti, si era pronti alla grande festa. Niente. Wiltord pareggiava e Trezeguet la decideva al Golden Gol. Una beffa, allora come questa sera. Sì, qui ai supplementari non si è manco arrivati, ma la dinamica è praticamente identica. Non sono Italia e Francia a sfidarsi, ma le due attuali maggiori rappresentanti nella competizione europea più importante. L’Italia (l’Atalanta) va avanti e prova a stringere i denti, la Francia (PSG) pareggia e ribalta in tre minuti in pieno recupero. Il protagonista. Kylian Mbappé. Un francese. E allora ditelo…