Juve, si volta subito pagina: esonerato Sarri!

Maurizio Sarri è stato esonerato. Manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare in giornata. Fatale l’eliminazione in Champions, oltre ad un feeling mai scattato tra l’allenatore e la squadra. Risultati deludenti e gioco non in linea con le aspettative del club, elementi che hanno portato alla decisione di Agnelli. Finisce dunque dopo una sola stagione l’avventura di Sarri sulla panchina bianconera. Per quanto riguarda il successore i nomi sono quelli di Simone Inzaghi, Mauricio Pochettino, Antonio Conte e Zinedine Zidane.