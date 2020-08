Finisce dopo tre stagioni l’avventura di Blaise Matuidi alla Juventus. Come riporta ‘RMC Sport’, il centrocampista sosterrà in giornata le visite mediche in Francia, prima del suo trasferimento in MLS, all’Inter Miami di David Beckham. Nella sua esperienza in bianconero, iniziata nell’estate 2017, il 33enne ex calciatore del Psg ha vinto 3 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Per Matuidi 132 presenze e 8 gol. Inizia lo svecchiamento annunciato da Agnelli dopo l’eliminazione dalla Champions. Per la Juve un risparmio di 7 milioni di euro, con Matuidi che avrebbe guadagnato 3,5 milioni netti a stagione fino al 2021.