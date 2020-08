Juve, McKennie si presenta: “Cresciuto guardando questi giocatori. Darò il 100% in ogni gara”

Il neo acquisto della Juve, Weston McKennie, si è presentato ai tifosi bianconeri intervenendo alla TV ufficiale del club: “Sono emozionato, molto emozionato. Sono cresciuto guardando questi giocatori, usandoli ai videogiochi, idolatrandoli. E’ un sogno che diventa realtà. La Juve è storia, sicuramente storia. E Campioni d’Italia, sempre. Che effetto fa essere il primo statuinitense della Juve? E’ qualcosa di cui andare fieri, certo. Ho sentito qualcosa da Bradley (ex Chievo e Roma, ndr), è un campionato difficile e sono contento di farne parte. Firmare nel giorno del mio compleanno è stato un bel regalo. Aspettatevi il 100% da parte mia in ogni gara, per me è tutto o niente”.