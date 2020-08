Juve, il saluto di Pjanic: “Ho fatto parte di qualcosa di grande. Mi accompagnerai ovunque” [FOTO]

Miralem Pjanic ha detto addio alla Juve. Il bosniaco si è congedato con un saluto sui social. Questo il post su Instagram: “Ho sfidato il passato per tenermi stretto il presente, almeno ancora per un po’. Oggi le nostre strade si dividono, ma ogni centimetro per arrivare sino a qui l’ho percorso sapendo di far parte di qualcosa di grande, qualcosa che rimarrà nel mio cuore e mi accompagnerà ovunque mi condurrà la nuova strada. In bocca al lupo Juventus, per sempre fino alla fine”.

