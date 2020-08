Juventus, bordate dalla sorella di Cristiano Ronaldo: “da solo non puoi fare tutto” [FOTO]

Il giorno dopo fa ancora più male. Pesantissima eliminazione della Juventus contro il Lione, è risultata inutile la vittoria contro il Lione, il percorso in Europa è stato molto deludente. Sono in corso valutazioni da parte della dirigenza, sia sul fronte allenatore che calciatori, potrebbero verificarsi ribaltoni. Non è bastato il solito Cristiano Ronaldo, il portoghese ha provato a prendere la squadra sulle spalle, ma non è bastato.

Sono arrivate bordate da parte della sorella Elma: “Hai fatto meglio di chiunque altro, caro fratello” ha scritto su twitter. “Sono orgogliosa di vederti giocare e di vedere la tua dedizione ma purtroppo da solo non puoi fare tutto, di più è impossibile! Sai che il calcio è così, ma devi anche pensare di aver fatto del tuo meglio e di essere ancora il migliore”.