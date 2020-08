Juve, c’è anche un record negativo: campione d’Italia con 43 gol subiti, non succedeva da 62 anni! [FOTO]

Questa sera si concluderà ufficialmente la Serie A 2019-2020. In queste ultime settimane ne abbiamo dette tante: che è stata una stagione anomala, “sdoppiata”, incerta fino all’ultimo, per la prima volta “sotto l’ombrellone”. Sicuramente, però, un po’ più equilibrata. E qui il lockdown non c’entra, perché già – prima che tutto venisse sospeso – in vetta la Juventus doveva ben guardarsi da Lazio e Inter (leggermente staccata). Probabilmente il calcio post Covid ha un po’ rimescolato le carte e la squadra di Sarri, a parte quei minuti subito successivi al gol di Malinovskyi a Torino (per il momentaneo 1-2 dell’Atalanta), non ha mai seriamente rischiato di perdere lo Scudetto. Poi, ottenuta la matematica, nelle ultime due gare si è “lasciata andare”, presentando in campo molto turnover per preservare la Coppa.

Ma, al di là della vittoria del nono titolo consecutivo e del demerito delle avversarie, a saltare all’occhio con evidenza è stata la fase difensiva della Vecchia Signora. In un approfondimento di qualche settimana fa, su queste pagine, avevamo messo in luce l’anomalia (in negativo) di un reparto che ha fatto le fortune di questa compagine negli ultimi 10 anni. Oggi, sempre restando in tema, ne evidenziamo un altro: i gol subiti in generale. Al netto delle ultime due gare in cui, lo abbiamo detto, la Juve ha schierato tantissime seconde linee e scendendo in campo con pochi stimoli (prendendo però 5 gol), alla voce “reti subite” il dato registrato è pesante: c’è scritto infatti “43“.

43 sono tanti gol per una squadra prima in classifica e che porta a casa lo Scudetto. Ma soprattutto per una squadra che aveva abituato a non andare mai “sotto i 30”, com’è normale che fosse e come succede quasi sempre. E’ già difficile, infatti, che la compagine campione d’Italia subisca a fine stagione più di 30-35 reti. Scorrendo gli almanacchi degli anni precedenti, salta all’occhio quella media: 20-25, alcune volte 30 o giù di lì. Praticamente mai è stata toccata quota 40 da almeno 60 anni a questa parte. A fare peggio, però, è stata sempre la Juventus. Ma era la stagione 1957-1958: la squadra bianconera chiuse in prima posizione quel campionato e alla voce “gol subiti” presentò un bel 44. Allora la Serie A era composta da 18 squadre e, a differenza di quest’anno, quella volta la Juve vinse con ben 8 punti di distacco dalla seconda (la Fiorentina). Ecco di seguito la classifica finale di quella stagione.