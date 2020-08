Juventus, continua la rivoluzione: il vice Pirlo è un ex Serie A

La Juventus sta aggiungendo mattoncino dopo mattoncino per preparare la prossima stagione. Il club bianconero, dopo la deludente Champions League, ha deciso di attuare una vera e propria rivoluzione: tutto è partito dal ribaltone in panchina con l’esonero dell’allenatore Maurizio Sarri, al suo posto è stato scelto Andrea Pirlo. Si tratta di una scommessa per la Vecchia Signora, ma che potrebbe confermarsi vincente nel breve-medio periodo. Poi sarà il turno dei calciatori, la rescissione con Matuidi rappresenta solo un primo passo verso un cambio di strategia.

Nel frattempo sarà Aurelio Andreazzoli il vice di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Il tecnico sta lavorando proprio in queste ore per la rescissione del contratto che lo lega al Genoa fino al prossimo giugno. Poi inizierà l’avventura al fianco del giovane allenatore. L’obiettivo di Andreazzoli è quello di rimettersi in gioco, dopo l’esperienza negativa sulla panchina rossoblu.