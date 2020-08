Juventus, i convocati: il campionato di Cristiano Ronaldo è finito

E’ finito in anticipo il campionato di Cristiano Ronaldo, il calciatore della Juventus non è stato convocato per l’ultima gara contro la Roma. Sarà dunque Immobile il capocannoniere della stagione 2019-2020. Assente anche il difensore De Ligt, ci sono invece Chiellini e Demiral.

Juventus, i convocati

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: Chiellini, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Coccolo, Wesley, Frabotta

Centrocampisti: Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore, Peeters

Attaccanti: Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia