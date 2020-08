Juventus, un doppio caso rischia di complicare la rivoluzione: le situazioni spinose che bloccano il mercato

La Juventus continua a studiare le strategie per la prossima stagione, l’intenzione è quella di attuare una mini-rivoluzione dal punto di vista delle idee e del mercato, le prime mosse sono state effettuate e non sono mancate le sorprese. La prima riguarda il fronte panchina, il presidente Agnelli ha deciso di esonerare l’allenatore Maurizio Sarri, nonostante la vittoria dello scudetto, ma è stato considerato non all’altezza il rendimento in Champions League, anche il rapporto con i calciatori è stato decisivo per il provvedimento finale. E’ arrivato Andrea Pirlo, un allenatore senza esperienza. Si tratta di una scommessa, ma che potrebbe anche confermarsi vincente.

Primo movimento anche sul fronte mercato (dopo l’arrivo di Kulusevski e lo scambio Pjanic-Arthur): la rescissione del contratto con Matuidi. E’ una boccata d’ossigeno per i bianconeri che si liberano di un ingaggio pesante. Ma deve fare i conti con due casi, difficili da risolvere. La Juventus vorrebbe risolvere il contratto anche con Gonzalo Higuain ed il centrocampista Khedira, ma la situazione è molto complicata.

Jorge Higuain, papà di Gonzalo, ai microfoni di Planeta 947 ha messo le cose in chiaro: “È quasi impossibile che Gonzalo giochi nel River, non rinuncerà al suo contratto per andare liberamente in una qualsiasi altra squadra. Credo che terminerà il contratto lì e poi potrà tornare al River o giocare in qualsiasi altro posto”. Il Pipita è legato da un contratto pesantissimo fino al 30 giugno, circa 7,5 milioni di euro. Potrebbe anche accettare la risoluzione, ma chiede una pesante buonuscita che la Juventus non vorrebbe pagare interamente. Stesso discorso per Khedira, l’ingaggio è di 6 milioni di euro, difficile trovare l’intesa per l’addio. La Juventus vuole rinunciare anche gratis a Khedira e Higuain, ma dovrà pagare una cifra molto alta per liberarsi dei due ingaggi.