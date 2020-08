Juventus-Lione, le probabili formazioni: Cuadrado, terzino o ala?

Juventus-Lione, le probabili formazioni – Conquistata l’Italia, ora c’è da fare lo stesso per l’Europa. Secondo round degli ottavi per i bianconeri, che devono ribaltare l’1-0 dei francesi dell’andata. L’eliminazione vorrebbe dire, per forza di cose, fallimento in questa competizione.

Ma come deciderà di giocarsela il tecnico Maurizio Sarri? Il dubbio, espresso anche in conferenza ieri, è sulla posizione di Cuadrado. Ci sarà, ma non si sa se basso o alto? E cioè, se ala o terzino. Nel primo caso, sarà Danilo ad occupare il suo posto, nel secondo Bernardeschi. Torna Pjanic in cabina di regia e ci sarà Higuain al centro con Dybala in panchina in quanto non al 100%.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Ronaldo.

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Dembélé.