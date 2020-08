Juventus, recuperato Dybala: è tra i convocati per il Lione

C’è anche Paulo Dybala tra i convocati della Juventus per la partita contro il Lione. Nonostante la vittoria dello scudetto, il club bianconero si gioca la stagione nel match degli ottavi di finale di Champions League contro i francesi. La joya partirà con ogni probabilità dalla panchina per poi essere impiegato in caso di necessità nel secondo tempo.

I convocati della Juventus

Ecco l’elenco completo dei convocati: Szczesny, Pinsoglio, Buffon, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore, Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri.