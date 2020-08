Juventus-Roma 1-3, le pagelle di CalcioWeb: la sfida tra seconde linee va ai giallorossi. Sarri, c’è da preoccuparsi? [FOTO]

Juventus-Roma 1-3, le pagelle di CalcioWeb – E’ una sfida anomala. Ad inizio agosto, ad obiettivi raggiunti e con tante seconde linee per preservare le energie di Coppa. Anche per questo, ma non solo, è una gara a suo modo storica. E’ stata l’ultima in assoluto dell’arbitro Rocchi. E, anche, la Roma ha vinto per la prima volta in questo impianto, l’Allianz Stadium. E pensare che l’undici di Fonseca era passato in svantaggio con il gol di Higuain in avvio. Poi tanta (quasi solo) Roma. Kalinic pareggia di testa e Perotti la ribalta e la chiude: prima su rigore e poi con un contropiede magistralmente mandato avanti da Zaniolo. Tantissime riserve mandate in campo da Sarri, ma può essere questa seconda sconfitta consecutiva da considerare un campanello d’allarme in vista della Coppa? Venerdì le motivazioni saranno diverse e anche gli uomini in campo, ma la domanda è lecita, anche in virtù di cosa ha fatto vedere ieri il Lione contro il Psg. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6 (73′ Pinsoglio 6); Danilo 5, Bonucci 6 (51′ Demiral 6), Rugani 4.5, Frabotta 6; Rabiot 6.5 (51′ Ramsey 6), Muratore 6, Matuidi 5.5; Zanimacchia 6, Higuain 6.5 (79′ Vrioni sv), Bernardeschi 5 (73′ Olivieri 6.5).

ROMA (3-4-2-1): Fuzato 6.5; Fazio 6, Ibanez 6 (57′ Juan Jesus 6), Smalling 6.5; Zappacosta 6.5, Villar 6, Cristante 6 (57′ Santon 6), Calafiori 6.5; Zaniolo 7 (57′ Under 6), Perotti 7.5 (73′ Kluivert 6); Kalinic 6.5.