Juventus, ufficializzato lo staff di Pirlo: ci sono Tudor e Baronio

Ci sono Tudor e Baronio (adesso è anche ufficiale) nello staff del nuovo allenatore della Juventus Andrea Pirlo. Il primo è un ex bianconero – ma non ha mai giocato insieme a Pirlo – e il secondo è un ex compagno del neo tecnico della Vecchia Signora (hanno giocato insieme con la Reggina e l’Italia Under 21). Il club, attraverso un comunicato sul proprio sito, ha annunciato i collaboratori che andranno a comporre il nuovo staff.

Questo l’elenco completo dello staff tecnico della prima squadra:

Allenatore: Andrea Pirlo

Vice Allenatore: Igor Tudor

Collaboratore Tecnico: Roberto Baronio

Collaboratore Tecnico: Antonio Gagliardi

Resp. Prep. Atletica: Paolo Bertelli

Coll. Preparatore Atletico: Andrea Pertusio

Coll. Preparatore Atletico: Enrico Maffei

Resp. Forza & Sport Science: Duccio Ferrari Bravo

Coll. Sport Science: Antonio Gualtieri

Prep. Portieri: Claudio Filippi

Coll. Prep. Portieri: Tommaso Orsini

Resp. Match Analysis: Riccardo Scirea

Coll. Match Analysis: Domenico Vernamonte

Coll. Match Analysis: Giuseppe Maiuri