Repubblica – “Conte vuole la Juventus: ‘Sarri lo cacciano?'”, ma lui smentisce e minaccia querela

“Sta tentando di riallacciare il filo che lo lega al proprio passato juventino. Oltre a citare da tempo la Juve come modello in modo ossessivo e fastidioso per alcuni tifosi interisti – l’ex ct da settimane è in contatto con dirigenti, giocatori ed ex giocatori juventini. La domanda che fa è sempre quella: “Ma Sarri lo cacciano?“. La speranza di Antonio è prendere il suo posto. Una speranza vana: qualsiasi sarà il futuro di Sarri, la policy a Torino non cambia. Su Conte non si torna indietro, sul suo nome resta un veto”. E’ quanto ha scritto quest’oggi Repubblica in riferimento al tecnico dell’Inter Antonio Conte, ai suoi sfoghi e all'”ossessione” del passato alla Juve.

Tutto smentito. E a farlo è lo stesso Conte, ai microfoni dell‘Ansa: “In merito all’articolo uscito oggi su Repubblica, smentisco categoricamente il fatto di aver sentito dirigenti e giocatori della Juventus chiedendo ‘ma Sarri lo cacciano?’ Querelerò chi ha scritto quest’articolo e il direttore responsabile della testata. Ho sposato un progetto triennale con l’Inter e come ho sempre fatto nella mia vita lavorerò duramente e mi batterò con tutte le mie forze e con tutto quello che e’ nelle mie possibilità affinché sia un progetto vincente”.