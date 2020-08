Lazio, David Silva spiega il rifiuto: “fondamentale la mia famiglia”

La Lazio è rimasta scottata dalla storia David Silva, i biancocelesti avevano in pugno l’ex Manchester City ma il calciatore ha scelto la Real Sociedad. Il club biancoceleste ha usato parole durissime contro il calciatore, il diretto interessato ha spiegato i motivi della sua scelta. “Ho un messaggio per tutti i tifosi: sono molto contento di aver firmato con questo grande club, possiamo fare grandi cose insieme e vincere titoli”.

“Avevo tante offerte, ma ho scelta la Real perché stanno facendo bene ed hanno uno stile di gioco adatto alle mie caratteristiche. Anche la mia famiglia mi ha aiutato nella decisione da prendere, anzi, è stata fondamentale. Quando firmi per un nuovo club non vedi l’ora di iniziare. Adesso serve un po’ di riposo per la mente e poi iniziare con le batterie cariche”.