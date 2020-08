Lazio, Immobile allontana le voci di mercato: “per sempre in biancoceleste”

Stagione incredibile per Ciro Immobile, l’attaccante della Lazio ha vinto la classifica marcatori in Serie A e la Scarpa d’Oro, un risultato veramente prestigioso. Negli ultimi giorni sono circolate voci di calciomercato, in particolar modo su un interesse da parte del Newcastle. Il calciatore non ha intenzione di prendere in considerazioni altre proposte, come confermato in un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’.

“Prima del lockdown eravamo a un solo punto dalla Juve e, soprattutto, mentalmente a mille. Le partite le vincevamo prima ancora di giocarle. La sospensione ci ha danneggiato, è stata gestita male, pur se abbiamo tentato di fare le cose al meglio. La nostra ripartenza è stata pessima, la partita che ha provocato i guasti maggiori, quella di Bergamo. L’abbiamo persa nonostante il doppio vantaggio, ci siamo ritrovati con un pugno di mosche in mano. È stata vissuta come la chiusura del ciclo più brillante che era cominciato proprio con la rimonta sull’Atalanta, il 3 a 3 della svolta”.

Le accuse di simulazione di Gasperini: “L’ennesima cazzata su di me. Due rigori netti. Gasperini deve avercela con la Lazio, noi giocatori ce lo siamo detti tante volte: vincendo puoi andare a tre punti dalla Juve eppure dichiari che l’unica cosa che ti interessa è finire davanti a noi. La Lazio non gli piace proprio. Penso che non gli sia ancora andata giù la sconfitta nella finale di coppa Italia”.

Sul futuro: “Sto aspettando che mi chiamino. Ho intenzione di legarmi per sempre alla Lazio”.