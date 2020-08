“Fermare il calcio per 2-3 casi per squadra sarebbe un errore macroscopico”: il parere dell’esperto

L’immunologo Francesco Le Foche ha detto la sua sugli ultimi casi di Coronavirus nel mondo del calcio, che secondo molti potrebbero far slittare i campionati. Queste le parole dell’esperto al ‘Corriere dello Sport’: “Due o tre casi per squadra di contagio asintomatico non devono indurre a paralizzare il sistema una seconda volta. Sarebbe un errore macroscopico. Vale per la vita ma vale a maggior ragione per il mondo del pallone che ha dimostrato senso di responsabilità, maturità e organizzazione. Vale per i calciatori, i dirigenti, ma anche per tutto l’indotto dei tifosi e dei media”.