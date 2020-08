Le notizie del giorno – L’esito dei tamponi in Nazionale e di Ibra. Il Ct Mancini allo scoperto sul futuro

Le notizie del giorno – Sono risultati tutti negativi i test a tampone e sierologici, effettuati poco dopo il loro arrivo a Coverciano nella serata di sabato, dai calciatori della Nazionale italiana convocati dal c.t. Roberto Mancini, per le sfide di Nations League. Jorginho e Tonali arriveranno a Coverciano nella giornata di domani. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“Per me è stato un piacere tornare a Coverciano e rivedere i ragazzi. Abbiamo fatto tutti i test e dopo la risposta tutti a cena. Fortunatamente tutti sono risultati negativi. Le cose stanno migliorando e spero che al più presto si possa tornare alla normalità”. Sono le dichiarazioni del ct della Nazionale, Roberto Mancini, in conferenza stampa al centro tecnico federale di Coverciano, in vista dei prossimi appuntamenti contro Bosnia Erzegovina e Olanda, validi per la Nations League. “Si parte con ancora più carica perché non giocando da tanto c’è ancora più voglia. Adesso la Nations League che è molto importante per il ranking e vogliamo andare in finale. I giocatori sono gli stessi. Bisogna controllare la condizione fisica, perché alcune squadre hanno concluso da poco. Vediamo in questi giorni come staranno, cercheremo di trovare delle soluzioni. Dovremo tenere conto di questo, ma se un giocatore è bravo, magari non potrà reggere i 90′ ma la sua parte la farà sempre. Intanto dobbiamo cominciare bene perché con la Bosnia non sarà facile”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Napoli sta lavorando per la prossima stagione, l’obiettivo è riscattare l’ultimo campionato. In attesa di novità sul fronte calciomercato, il presidente De Laurentiis è tornato a parlare del mondo del calcio a 360°. Ecco quanto dichiarato a margine di un convegno che si è svolto al palazzetto dello sport di Castel di Sangro. “Il calcio italiano va rivisitato con regole diverse. Bisogna stabilire il rispetto per i tifosi, il campionato deve essere prioritario ed invece sembriamo dipendenti dell’Uefa quando in realtà dovrebbe essere un secretariato, Ceferin esiste in funzione dei paesi e dei club, non noi in sua funzione”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ previsto per lunedì l’Ibra-day, l’ultimo ostacolo è stato infatti superato: l’esito del tampone è stato negativo, ottime notizie per lo svedese che si candida ad essere un grande protagonista nella prossima stagione. Lo stesso risultato del test anche per i centrocampisti Kessie e Bennacer. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).