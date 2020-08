L’Inter ha comunicato la lista UEFA per l’Europa League. Nonostante sia reduce da un infortunio, Stefano Sensi è presente. Inserito anche Alexis Sanchez, anche se l’accordo tra i nerazzurri e il Manchester United manca. Segno evidente che l’Inter farà di tutto per provare ad avere il cileno in questo finale di stagione. Non ci sono invece Matias Vecino e Kwadwo Asamoah, uno operato da poco e l’altro circondato da un alone di mistero. Presenti anche molti giovani nella Lista B, tra cui ovviamente Esposito e anche il figlio di Dejan Stankovic, Filip.

Lista A

1 Samir Handanovic

2 Diego Godin

5 Roberto Gagliardini

6 Stefan de Vrij

7 Alexis Sanchez

9 Romelu Lukaku

10 Lautaro Martinez

11 Victor Moses

12 Stefano Sensi

13 Andrea Ranocchia

15 Ashley Young

20 Borja Valero

23 Nicolò Barella​​​​​​

24 Christian Eriksen

27 Daniele Padelli

32 Lucien Agoumé

33 Danilo D’Ambrosio

34 Cristiano Biraghi

37 Milan Skriniar

77 Marcelo Brozovic

87 Antonio Candreva

95 Alessandro Bastoni

Lista B

30 Sebastiano Esposito

31 Lorenzo Pirola

35 Filip Stankovic

36 Thomas Schirò

38 Giacomo Pozzer

41 Jacopo Gianelli