Livorno, l’annuncio di Spinelli: “lascio, venerdì la definitiva fumata bianca

E’ quasi finita l’esperienza di Aldo Spinelli da presidente del Livorno, lascia il club dopo 21 anni. Sono stati raggiunti anche risultati importanti, ma non sono mancate le delusioni come l’ultima retrocessione nel campionato di Serie C.

La conferma è arrivata direttamente dal diretto interessato in un’intervista all’Ansa. “Noi abbiamo finito con il Livorno, venerdì chiudiamo. Si stanno parlando le banche e venerdì finalmente abbiamo concluso”. A rilevare il club dovrebbe essere un gruppo di imprenditori del Veneto. Non rimane, dunque, che attendere l’ufficialità.