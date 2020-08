Lotito, cena indigesta. Sbotta al telefono con Ventura: “Sto pezzo di me**a, è matto?” [VIDEO]

Una sfuriata. Ma Claudio Lotito non è nuovo a questo. Il patron di Lazio e Salernitana se l’è presa con il tecnico dei campani Ventura, che ieri sera ha fallito la qualificazione ai playoff di Serie B perdendo in casa contro lo Spezia. All’imprenditore romano non è andato giù in modo particolare un cambio. Anzi, a ben guardare il video, non deve essergli andata giù neanche la cena.

Lo sfogo è avvenuto infatti in un ristorante. Lotito è seduto con il cellulare in mano, sta parlando con qualcuno che lo avrà informato del risultato e dei cambi. Un cliente lo riprende da vicino ed è così possibile ascoltare anche ciò che il presidente granata afferma: “‘sto pezzo di me**a… È una cosa guarda… Ma questo è matto. Ha tolto Akpa a centrocampo. Ha rovinato tutto… Sempre con ‘sto Maistro, doveva togliere Maistro”. Quest’ultimo che, sul punteggio di 1-1, è stato espulso. Per la cronaca, alla compagine di Ventura serviva comunque una vittoria per assicurarsi la qualificazione agli spareggi. In basso il VIDEO dello sfogo di Lotito.