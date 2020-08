Magia di Castrovilli nel test della Fiorentina contro la Primavera viola [VIDEO]

Giornata di test in famiglia per la Fiorentina. Nella partita contro la Primavera viola, guidata da Alberto Aquilani, tutto facile per gli uomini di Iachini. Gol di Vlahovic, Milenkovic, doppietta di Chiesa, un’autorete di Fiorini e una magia di Castrovilli. Splendida la marcatura del centrocampista della Nazionale, con un cucchiaio dolcissimo che muore sul secondo palo. A completare il tabellino una rete di Gori e un calcio di rigore “scippato” da Amrabat a Cutrone. In basso il VIDEO del gol di Castrovilli.