“E’ il Manchester City la squadra in pole per Messi”, il Daily Mirror si sbilancia sul futuro della Pulce

La brutta stagione, ma soprattutto le difficoltà gestionali sono destinate a portare clamorosi ribaltoni entro le prossime ore. Il Barcellona sta attraversando uno dei periodi più neri degli ultimi anni, non solo in campo con i risultati deludenti in campionato e Champions League, ma anche per problemi interni che stanno portando momenti di tensione. Dopo la clamorosa debacle contro il Bayern Monaco (sconfitta 2-8 ai quarti di finale), la decisione è stata quella di far ‘saltare’ alcune teste, la prima quella dell’allenatore poi quelle di alcuni dirigenti.

E c’è grande incertezza sul futuro di Leo Messi. Il Daily Mirror vede il Manchester City in pole per assicurarsi le prestazioni dell’argentino in caso di divorzio con i blaugrana. Il calciatore è in scadenza nel 2021, al momento non ci sarebbero i margini per il rinnovo. Il club inglese è pronto a qualsiasi cosa per convincere Messi. La Pulce è indecisa, da una parte non vorrebbe lasciare il Barcellona, ma è rimasto deluso dalla ultime vicende dentro e fuori dal campo. Molto dipenderà anche dalla scelta del prossimo allenatore blaugrana, nel frattempo le altre squadre possono provare ad avviare la trattativa con Messi. E secondo voci dall’Inghilterra, il City può considerarsi in pole. Più dell’Inter.