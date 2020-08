Il Barcellona trema, Messi può davvero andare via: tutti i motivi di un possibile addio

Era febbraio. 6 mesi fa. Il Covid doveva ancora dilagare in Europa (ma lo avrebbe fatto di lì a poco), motivo per cui non fosse ancora l’argomento principale in Italia. Si parlava di altro. Si parlava di Messi. Ma se ne parla ancora, direte voi? Sì, ma con un’altra “consapevolezza”. Allora se ne parlava ma nessuno ci credeva. Se ne parlava ma, la stessa persona che lo faceva, diceva poi: “Ma di che cosa si sta discutendo, è fantacalcio”. Allora Messi era concentrato su campionato e Champions. Viveva le prime frizioni, sì, ma nulla di paragonabile a quanto sta accadendo adesso.

Adesso succede che perde 8-2 una gara di Champions League, che vive in prima persona una contestazione fortissima dei tifosi verso di lui e di compagni e società (forse la prima volta in assoluto da quando gioca per il Barça), che non trova risposte ai tanti dubbi che lo attanagliano da un po’. Si, vero, Setien e Abidal sono stati allontanati, ma la situazione rischia di essere ormai compromessa. E’ se l’aspetto contrattuale rischia di non smuovere più di tanto i suoi desideri, c’è un concetto che più di tutti “conta” e che fa tremare i tifosi blaugrana: non è così certo di restare.

Perché fa scalpore tutto ciò? Perché non era mai successo. Quelle poche volte che, nel corso degli anni, è stato fatto il nome di Messi in uscita, mai nessuno realmente ci credeva perché non è mai passata per la mente dell’argentino, neanche per un momento, l’idea di andarsene. Barcellona è stata da sempre casa sua, così come la sua intenzione di concludere la carriera in Catalogna. L’ha sempre detto, è stata sempre la sua volontà. Mai nessuno pensava ad un epilogo del genere, ad oggi. Se anche dovesse rimanere, e magari terminare in blaugrana, resta tuttavia un periodo di riflessione che mai gli era capitato, sin da quando giovanissimo è sbarcato in Spagna. Ed è su questo, più di tutti, che qualche big europea punta per poter sognare in grande. La sua attuale “debolezza” psicologica. Ad oggi, 21 agosto 2020, lo si può dire con un pizzico di certezza in più: Messi può andare via dal Barcellona.

Eravamo noi stessi su queste pagine, proprio a febbraio, ad elencare tutta una serie di motivi che avrebbero potuto portare la Pulce a scegliere l’Italia. C’era l’Inter nel destino, ma qualche porta si lasciava aperta anche ad altre squadre italiane, più per rumors che per altro. Passati 6 mesi, in Italia è rimasta l’Inter l’unica e sola a volerci provare, ad aver preso informazioni e a tentare il colpaccio. E poi ci sono PSG e Manchester City. Una di queste tre strade potrebbe essere quella futura nel caso in cui la stella argentina dovesse lasciare la Catalogna. E noi riproponiamo tutta una serie di motivi per cui potrebbe farlo.