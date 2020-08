“Ecco perché Messi andrà all’Inter. E’ lo stesso ragionamento di Cristiano Ronaldo”: parla l’agente

Josep Maria Minguella, noto procuratore sportivo spagnolo, ha parlato a ‘COPE’ della notizia che ha travolto il calciomercato, quella dell’addio di Messi al Barcellona: “Quello che deve fare il Barça è ripensare alla sua situazione. Se con Leo non sapeva dove sarebbe andata a finire la squadra, immaginate senza di lui. Il problema principale per il Barça negli ultimi anni è che la figura del direttore sportivo non ha funzionato. Non hai avuto direttori sportivi che abbiano fatto da collegamento tra il consiglio direttivo e la squadra. Ci sono stati cambiamenti continui e così arriva un momento in cui mentre ci sono risultati tutto è nascosto, ma quando questi non ci sono emerge il disagio generale all’interno della squadra. Questo è quello che è successo. Per me Messi ha già una squadra, l’Inter. Perché? In Italia si pagano meno tasse, infatti lì c’è già Cristiano Ronaldo. Mi risulta più difficile immaginarlo in Inghilterra, anche se al City ci sono Guardiola e il suo amico Aguero”.