Messi cambia squadra, Guardiola vola a Barcellona: si decide il futuro dell’argentino

Si decide il futuro dell’attaccante Leo Messi. L’argentino è alla ricerca di una nuova squadra dopo la decisione di lasciare il Barcellona, in casa blaugrana è scoppiato un vero e proprio terremoto. I tifosi sono in rivolta contro la dirigenza, l’addio porterà pesanti ripercussioni nell’ambiente. Le cause del divorzio riguardano motivi tecnici e di risultati, ma anche e principalmente di rapporti ormai ai minimi storici con i dirigenti.

Messi non avrebbe intenzione di tornare indietro, la scelta di cambiare aria è stata già presa. Inter e Psg (si è parlato anche della Juventus ma senza grosse conferme), sono alla finestra ma la squadra in pole per assicurarsi le prestazioni del fenomeno argentino è il Manchester City. Aggiornamenti arrivano proprio da Barcellona dove, come riportato da El Chiringuito Tv, Guardiola sarebbe stato fotografato fuori da un noto ristorante, non è da escludere un incontro tra i due. La coppia potrebbe tornare a regalare spettacolo, Guardiola e Messi sono due garanzie.