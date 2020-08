Messi diserta le visite mediche, il bambino rimane deluso: la tristezza in poche immagini [FOTO]

Tutti delusi da Messi. Anche un bambino che sperava di incontrare il suo idolo alle visite mediche del Barcellona è stato “tradito” dal fuoriclasse argentino, che ha invece disertato i test medici. La rottura è sempre più evidente, così come la delusione del bambino fuori dal centro sportivo. Passa Busquets, ma Messi no. E a quel bambino è come se avessero rubato il Natale. Lì, tutto solo, con la maglia del 10 del Barcellona. O almeno quello che fino a qualche giorno fa lo era. In basso le tristi immagini.