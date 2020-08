“Mi sto solo scaldando”, Ibrahimovic prepara la maglia numero 11 del Milan [FOTO]

Arriva un altro importante indizio su Zlatan Ibrahimovic, lo svedese vestirà ancora una volta la maglia del Milan. L’attaccante ha trovato l’accordo per una cifra di 7 milioni senza bonus e proverà a trascinare la squadra con la sua qualità ed esperienza. La novità è arrivata direttamente dal profilo social. Ibra ha pubblicato una foto con la maglia del Milan e le braccia larghe: “Come detto, mi sto solo scaldando”.

Un aspetto di grande interesse è quello riferito al numero di maglia che Zlatan indosserà nella prossima stagione. Sarà l’11? Ibra ha cancellato il ‘2’ ed è stato sostituito con l’1 come a formare il numero 11. Le qualità dello svedese non sono in dubbio, il Milan ha messo solide basi anche per la prossima stagione.