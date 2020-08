Mihajlovic positivo al Coronavirus, il messaggio della moglie: “siamo tutti peccatori…” [FOTO]

Anche il tecnico Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Coronavirus. La notizia ha preoccupato i tifosi del Bologna, l’allenatore sta infatti lottando contro la leucemia. Il serbo è asintomatico e sta bene come confermato dal club rossoblu. Mihajlovic è stato contagiato in vacanza a Sardegna e non sono mancate le polemiche. Il tecnico ha ricevuto tante critiche, perché avrebbe sottovalutato il suo problema di salute. E’ arrivata una piccata risposta della moglie Arianna. “Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori”, ha scritto su Instagram. In basso la foto con il post della compagna dell’allenatore del Bologna.