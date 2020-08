Milan-Ibra, stallo sul rinnovo: disparità tra richiesta e offerta, tutto rimandato

Sembrava ormai prossimo l’annuncio del Milan in merito al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. La società rossonera, ad oggi, non può rinunciare al suo calciatore più forte nonché carismatico, in grado di trascinare da solo un’intera squadra. Ed è anche questo il motivo per cui è disposta a fare un sacrificio sull’ingaggio al cospetto di una politica votata al risparmio ed a contratti low cost.

Ma i 3 milioni che lo svedese percepisce attualmente non vanno più bene, e neanche i 5 proposti con 1 di bonus, che al club vanno a costarne 12 al lordo. La proposta dell’attaccante, su consulenza di Raiola, è di 7.5 netti a stagione, che fanno 15 lordi. Una richiesta sicuramente importante, da valutare, e che per questo ha provocato qualche frenata, una sorta di stallo, nella trattativa. La soluzione? Per ora non c’è. Zlatan è in vacanza in Sardegna e il raduno in vista della nuova stagione è previsto tra 10 giorni. A questo punto si tornerà a discutere di rinnovo dopo Ferragosto.