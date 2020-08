Milan, Raiola: “Ibrahimovic non ha rinnovato, è una fake news”

E’ circolata più di qualche notizia sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Lo svedese è stato decisivo nella seconda parte del campionato ed il club rossonero vorrebbe confermarlo per la prossima stagione. Anche il calciatore vorrebbe far parte della squadra per tentare l’assalto ai primi posti della classifica, ma l’intesa definitiva non è stata ancora raggiunta. La conferma è arrivata direttamente da Mino Raiola, l’agente. “Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan. #FakeNews”. E’ questo il messaggio pubblicato dal procuratore sul profilo Twitter. Per la fumata bianca servirà ancora attendere.

Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan. #FakeNews pic.twitter.com/cSiYLxF7pT — Mino Raiola (@MinoRaiola) August 26, 2020