A margine della presentazione delle nuove maglie, il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha parlato del futuro in nerazzurro di Davide Moscardelli, annunciando il ritiro dell’attaccante 40enne. Divenuto famoso grazie alla foltissima barba (soprattutto sul web), Moscardelli ha vestito diverse maglie in carriera, tra cui quelle di Bologna e Chievo. Ora entrerà a far parte dello staff dell’allenatore del Pisa, Luca D’Angelo.