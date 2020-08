Muntari nella bufera: nel mirino una Storia sulla Juventus [FOTO]

Il centrocampista Muntari verrà ricordato come un buon calciatore, ma soprattutto per un famoso colpo di testa clamorosamente non convalidato nella sfida di campionato del Milan contro la Juventus. L’episodio non è stato dimenticato a distanza di anni. Nella giornata di ieri il ghanese ha festeggiato il 36simo compleanno e ha ricevuto su Instagram tantissimi messaggi di auguri. Il calciatore ha deciso di ricondividere quelli più particolari. Molti di questi avevano #Juvemerda, inevitabilmente sono arrivate tantissime critiche dai social, soprattutto dai tifosi bianconeri.