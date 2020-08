Napoli, i convocati per il Barcellona: c’è Insigne

Il Napoli torna in campo, il club azzurro si prepara per la partita di Champions League contro il Barcellona. Si tratta di una sfida molto difficile per la squadra di Gattuso, ma il club italiano ha tutte le possibilità di superare il turno dopo il pareggio dell’andata. Arrivano buone notizie dall’infermeria, l’attaccante Insigne è stato convocato ma è ancora incerta la sua presenza dal primo minuto.

Napoli, i convocati per il Barcellona

Ecco l’elenco completo dei convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Llorente, Milik, Politano.