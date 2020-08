Napoli-Lazio, maxi-rissa nel finale: Gattuso furioso con la panchina dei biancocelesti [FOTO e VIDEO]

RISSA NAPOLI-LAZIO – Momenti di tensione durante l’ultima partita valida per il campionato di Serie A. Sono scese in campo Napoli e Lazio, 3-1 il risultato finale. Momenti di grande tensione nel finale, tutto è nato da una gomitata di Manolas a Correa. Il tecnico Simone Inzaghi è scattato in campo, immediata la reazione di Gennaro Gattuso.

Il tecnico è stato particolarmente nervoso, è arrivato quasi alle mani con un assistente dell’allenatore della Lazio. Ammonizione per entrambi i tecnici, arrabbiato anche Mario Rui. “Meritavo l’espulsione. E’ volata qualche parola di troppo”, sono le dichiarazioni di Gattuso.