Sono risultati tutti negativi i test a tampone e sierologici, effettuati poco dopo il loro arrivo a Coverciano nella serata di ieri, dai calciatori della Nazionale italiana convocati dal c.t. Roberto Mancini, per le sfide di Nations League. Jorginho e Tonali arriveranno a Coverciano nella giornata di domani. Il centrocampista del Chelsea è in isolamento per essere entrato in contatto con alcuni calciatori risultati poi positivi.