“Non mi piacciono gli spettacolini di Neymar, vincerà il Bayern 4-1”: il pronostico dell’ex Liverpool

Dietmar Hamann ha vinto la Champions League con il Liverpool. L’ex centrocampista si è lanciato in un pronostico sull’ultimo atto tra PSG e Bayern Monaco, in programma domenica sera. Queste le parole del tedesco nella sua rubrica su ‘Sky’: “Entrambe le squadre meritano di essere in finale, ma il PSG non è al livello del Bayern. La partita contro il Lipsia è stata buona, ma con un avversario che ci ha messo del suo a far fare bella figura alla squadra di Tuchel. Per me, non c’è nessuna squadra migliore del Bayern. E il fattore fisico può essere importante dopo tante partite. Quindi scommetto su un bel 4-1 per il Bayern in finale”.

Poi qualche frecciata a Neymar: “Quello che non mi piace delle partite del PSG sono gli spettacolini che fa Neymar, ma il Bayern a centrocampo può controllarlo. Quello che va evitato è che finisca in posizioni pericolose vicino all’area, tecnicamente è impressionante e può creare problemi. Ma il Bayern deve mettere subito in chiaro a Neymar che non avrà vita facile. Il brasiliano deve ancora dimostrare di saper guidare una squadra a un grande trofeo e ho ancora grandi dubbi che sia in grado di farlo”.