Notizie del giorno – Un calciatore collassa in campo e un altro viene arrestato, tifosi Juve euforici per Benzema

Le notizie del giorno più importanti di ieri, venerdì 21 agosto.

CALCIATORE COLLASSA IN CAMPO – E’ collassato sul prato di colpo, immobile. Paura per Bafetimbi Gomis, attaccante francese dell’Al-Hilal. La ‘Pantera’ ha spaventato tutti i giocatori, compagni ed avversari, quando al 13° minuto si è steso a terra. Il 35enne si è poi ripreso e ha concluso regolarmente la partita. Per Gomis non è la prima volta, visto che era già successo quando giocava con lo Swansea, il Galatasaray e durante un allenamento con la nazionale francese. Il calciatore, infatti, soffre per una sincope vasovagale, un calo improvviso della pressione sanguigna che provoca la perdita di coscienza. provocato da situazioni di particolare stress emozionale. Dopo la partita Gomis ha risposto ai fan che gli chiedevano come stesse: “Grazie per i tanti messaggi di affetto, più paura che dolore” ha twittato. (IL VIDEO DELL’EPISODIO)

MAGUIRE ARRESTATO PER RISSA –

Il difensore del Manchester United Harry Maguire è stato protagonista di una disavventura alquanto scomoda. Coinvolto in una rissa a Mykonos con alcuni turisti inglesi, sarebbe stato successivamente arrestato anche per aver opposto resistenza alle autorità dell’isola greca, con cui adesso starebbe comunque collaborando per risalire ai fatti dopo che la società è stata messa al corrente dell’accaduto. (L’ARTICOLO COMPLETO)

TIFOSI JUVE EUFORICI PER BENZEMA – La Juventus è alla ricerca di un attaccante in grado di affiancare Cristiano Ronaldo. Secondo le ultime voci provenienti anche dall’estero il portoghese avrebbe chiesto l’arrivo di Benzema, ex compagno al Real Madrid. Si tratta sicuramente di un nome che stuzzica la fantasia dei tifosi, ma va specificato che il francese non rappresenta la soluzione in pole. La Vecchia Signora in questa fase sta infatti valutando pure i vari Dzeko, Milik, Raul Jimenez. Ma il mercato è sempre imprevedibile, non sono da escludere possibili colpi di scena. Non mancano i dubbi sull’operazione, dalla volontà del Real Madrid all’ingaggio fino all’età di Benzema, che formerebbe con Ronaldo una coppia “Over”. L’attaccante dei Blancos ha pubblicato un video che ha infiammato i tifosi bianconeri, un allenamento con il pallone della Juventus che non è passato di certo inosservato. Il web si è come al solito scatenato, sono arrivati messaggi da parte dei tifosi, c’è chi è convinto dell’operazione e chi non risparmia qualche dubbio. “O è marketing oppure è già della Juventus”, scrive un utente. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le reazioni. (L’ARTICOLO COMPLETO)