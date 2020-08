Notizie del giorno – Conte vittima di truffa, tensione Bergomi, caso Brozovic

Le notizie del giorno più importanti di ieri, domenica 23 agosto.

CONTE VITTIMA DI TRUFFA – Antonio Conte sarebbe rimasto vittima di un truffatore ai tempi del Chelsea. A rivelare la vicenda è il quotidiano ‘La Verità’. Un investimento importante, che gli è costato 30,6 milioni di euro, che ora il tecnico sta cercando di recuperare. I dettagli della storia arrivano da Londra attraverso due sentenze della corte commerciale inglese. La seconda, di alcuni giorni fa, è un’ingiunzione di pagamento a carico del 54enne Massimo Bochicchio, investitore italiano in Inghilterra, titolare di molteplici società di investimento. Bochicchio ha avuto un passato in Hsbc, alla divisione Global Banking & Markets. Secondo il giudice britannico Dave Foxton, Bochicchio avrebbe portato avanti una truffa, a danno di otto persone, tramite la sua società Kidman, promettendo investimenti ad alto rendimento. Gli otto investitori si aspettavano un pagamento di 33,1 milioni di euro entro il 30 giugno 2020, soldi mai avuti indietro. L’investitore sotto accusa si è visto adesso congelare un patrimonio da 61,4 milioni di dollari, tra proprietà di lusso a Miami, in Italia e Londra. Tra queste c’è la lussuosa casa in Holland Park, dove ha vissuto Conte ai tempi del Chelsea e dove è rimasto il fratello Gianluca. (L’ARTICOLO COMPLETO)

TENSIONE BERGOMI – I tifosi della Juventus non hanno preso bene le parole pronunciate dall’ex capitano dell’Inter e ora commentatore Sky, Beppe Bergomi, dopo la finale di Europa League. Lo ‘Zio’ si è lasciato scappare un “purtroppo” che ha fatto infuriare i sostenitori bianconeri: “il campionato purtroppo in Italia per nove anni lo ha vinto la Juventus”, ha affermato l’ex nerazzurro. E sui social è esplosa la polemica. (L’ARTICOLO COMPLETO)

CASO BROZOVIC – Scoppia un nuovo caso all’Inter. Si tratta di Marcelo Brozovic. Il centrocampista sembra destinato ad andare via in questa sessione di calciomercato. Oggi è andato in scena un botta e risposta su Instagram, il croato ha risposto per le rime e fornito indicazioni sul suo futuro. “Buone vacanze mezzo giocatore. Speriamo che il tuo futuro sia lontano da Milano”. La risposta del calciatore? “Speriamo”. In casa Inter deve essere risolto il problema Antonio Conte, ma adesso è scoppiato questo nuovo momento di tensione. Evidentemente Brozovic non è rimasto soddisfatto dell’ultima stagione e dovrebbe andare via. Il calciatore potrebbe essere inserito in qualche altra trattativa come contropartita. La valutazione è comunque molto alta e non mancano le offerte dalla Premier League. In entrata c’è Tonali, più un’altra mezz’ala. (L’ARTICOLO COMPLETO)

TIFOSI INTER AL FIANCO DI LUKAKU – Croce e delizia per l’Inter nella finale di Europa League persa contro il Siviglia è stato l’attaccante belga Romelu Lukaku. Ma non è mancato il supporto dei tifosi nerazzurri che hanno apprezzato l’ottima stagione appena conclusa. Spopola l’hashtag #WeLoveYouRom. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i messaggi. (L’ARTICOLO COMPLETO)