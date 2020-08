Notizie del giorno – Licenziato allenatore per insulti razzisti, il Covid “minaccia” A e Champions, una squadra è decimata

Le notizie del giorno più importanti di ieri, mercoledì 19 agosto.

LICENZIATO ALLENATORE PER INSULTI RAZZISTI – Il Bayern Monaco ha licenziato uno degli allenatori della squadra giovanile, che a quanto pare discriminava i calciatori per il colore della pelle, per la nazionalità, la religione e l’orientamento sessuale. Il nome del tecnico non è stato reso noto. Nessun calciatore ha parlato, forse temendo di essere messo alla porta dal Bayern, ma la vicenda è poi venuta fuori quando alcuni genitori hanno denunciato l’accaduto. Continuano le indagini sui comportamenti dell’allenatore. (L’ARTICOLO COMPLETO)

IL COVID “MINACCIA” DI NUOVO LA SERIE A – Il Coronavirus torna a “minacciare” il campionato di Serie A. E’ infatti risultato positivo il portiere della Roma, Mirante. La conferma è arrivata direttamente dallo stesso estremo difensore, attraverso un video pubblicato sui social. “Sono purtroppo risultato positivo. Sto bene, non ho alcun sintomo, né tosse né febbre. Sono in isolamento, spero di guarire presto e riprendere prima possibile la preparazione con i miei compagni”. La Roma continuerà a fare i tamponi ai giocatori rientrati dai prestiti e che oggi sono tornati ad allenarsi, poi sarà il turno di tutti gli altri ragazzi, anche delle categorie inferiori. Anche l’ultimo acquisto Pedro dovrà ripetere il test. (IL VIDEO CON CUI MIRANTE ANNUNCIA DI AVERE IL COVID)

“Il Cagliari Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in vista dell’inizio della ripresa dell’attività agonistica, sono emerse le positività al Covid-19 dei componenti della prima squadra Filip Bradarić, Luca Ceppitelli e Alberto Cerri. I tre calciatori si trovano in isolamento domiciliare”. Questa la prima parte della nota pubblicata dal sito ufficiale del Cagliari in merito ai tre calciatori positivi al Covid già emersi nelle scorse ore ma di cui mancava ancora l’ufficialità. “In accordo con le autorità sanitarie – si legge ancora – in base ai protocolli vigenti e in via precauzionale, è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva per altri due calciatori della prima squadra che sono stati in contatto stretto con i positivi. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani giovedì 20 agosto al centro sportivo di Assemini; il breve ritiro di Aritzo, d’accordo con il Comune della località barbaricina, è stato rimandato alle prossime settimane”.

RINVIATA GARA DI CHAMPIONS PER UN POSITIVO – La partita dei preliminari di Champions League tra Klaksvik e Slovan Bratislava è stata posticipata per il Coronavirus. Secondo quanto riportano alcuni siti esteri, Vladimír Weiss è risultato positivo al tampone, mentre tutti gli altri calciatori sono negativi. Anche un fisioterapista è stato dichiarato positivo. E’ stata ordinata comunque una quarantena obbligatoria o il ritorno in Slovacchia dell’intero gruppo. L’Uefa ha confermato il rinvio della partita di oggi e concesso allo Slovan la possibilità di presentarsi con una nuova squadra entro la giornata di venerdì. Potrà scendere in campo solo con la squadra riserve. Una situazione paradossale per il club slovacco che dovrà trovare altri calciatori e anche un altro allenatore. (L’ARTICOLO COMPLETO)