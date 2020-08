Notizie del giorno – Lutto nel calcio, i problemi di Ilicic e i messaggi dal web, Lotito scatena il putiferio

Le notizie più importanti della giornata di ieri, sabato 1 agosto.

LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO – Lutto nel mondo del calcio. E’ scomparso, all’età di 57 anni, Stephen Tataw, capitano del sorprendente Camerun di Italia ’90 capace di arrivare sino ai quarti di finale. A dare l’annuncio della triste notizia alcuni ex giocatori, con la conferma poi da parte della Federazione camerunense. Tataw, classe 1963, era stato tra i protagonisti di quella splendida cavalcata di trent’anni fa, interrotta soltanto dalla sconfitta contro l’Inghilterra. I Leoni d’Africa aveva iniziato quel Mondiale battendo l’Argentina di Maradona campione in carica e lui non aveva saltato neanche un minuto di quel torneo. Ha indossato la maglia della Nazionale 43 volte, vincendo anche la Coppa d’Africa nel 1988 e partecipando al Mondiale di Usa 1994, in cui però la sua squadra fu eliminata al primo turno. (ALCUNE FOTO DEL PASSATO E PIU’ ATTUALI DI STEPHEN TATAW)

I PROBLEMI DI ILICIC E I MESSAGGI DAL WEB – Qualche giorno fa, nel parlare delle condizioni di Ilicic, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini aveva affermato: “Gli siamo vicini”. Una dichiarazione che, oltre ad alimentare dubbi e misteri su una situazione che (giustamente) non vuole essere fatta uscire allo scoperto, conferma ancor di più i problemi extra campo del calciatore nerazzurro. E così, come Gasperini, anche la redazione di CalcioWeb esprime la vicinanza al giocatore. Lo fa soprattutto in virtù di quanto visto in campo prima del lockdown. Uno spettacolo danzante in campo, uno degli interpreti maggiori del nostro campionato, uno capace da solo di trascinare l’Atalanta ai quarti di finale di Champions. Ma è ragazzo sensibile, Josip. Il lockdown, le notizie dall’Italia e dal mondo, i morti, le ambulanze, le bare, la situazione drammatica di Bergamo lo hanno segnato. E lui non è tornato più lo stesso. Gasperini ha provato a gettarlo nella mischia, per esempio contro la Juve nel big match dello Stadium, ma quando la testa non c’è le gambe possono fare ben poco. E così è giusta la scelta di assecondare il suo ritorno in Slovenia, per stare vicino alla famiglia e per uscire da questo momento, ed è giusta anche la scelta di non voler far trapelare i dettagli di questa vicenda, per rispetto suo e della sua sensibilità. E con la speranza di poter tornare a vedere quello spettacolo danzante in campo. E anche il mondo dello sport ha deciso di stringersi attorno a lui. In alto la FOTOGALLERY con i tanti messaggi di vicinanza dal web e dai social. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LOTITO SCATENA IL PUTIFERIO – Una sfuriata. Ma Claudio Lotito non è nuovo a questo. Il patron di Lazio e Salernitana se l’è presa con il tecnico dei campani Ventura, che venerdì sera ha fallito la qualificazione ai playoff di Serie B perdendo in casa contro lo Spezia. All’imprenditore romano non è andato giù in modo particolare un cambio. Anzi, a ben guardare il video, non deve essergli andata giù neanche la cena. Lo sfogo è avvenuto infatti in un ristorante. Lotito è seduto con il cellulare in mano, sta parlando con qualcuno che lo avrà informato del risultato e dei cambi. Un cliente lo riprende da vicino ed è così possibile ascoltare anche ciò che il presidente granata afferma: “‘sto pezzo di me**a… È una cosa guarda… Ma questo è matto. Ha tolto Akpa a centrocampo. Ha rovinato tutto… Sempre con ‘sto Maistro, doveva togliere Maistro”. Quest’ultimo che, sul punteggio di 1-1, è stato espulso. Per la cronaca, alla compagine di Ventura serviva comunque una vittoria per assicurarsi la qualificazione agli spareggi. Questo episodio, però, ha scatenato la reazione del tecnico Ventura, che ha rassegnato le dimissioni. “L’U.S. Salernitana 1919 – si legge nella nota del club campano – preso atto della volontà del tecnico Gian Piero Ventura di non proseguire alla guida della prima squadra, ringrazia il medesimo per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno profuso nel corso di questa stagione e gli augura le migliori fortune professionali”. (IL VIDEO DELLA SFURIATA DI LOTITO)