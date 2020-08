Notizie del giorno – Squadra accusata di frode, tifosi della Lazio nella bufera, arrestato un procuratore

Il Royal Excel Mouscron, squadra della prima divisione belga che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé soprattutto per ragioni extra-campo, è finito nuovamente nei guai. Le accuse della Procura di Bruxelles sono pesantissime: uso di falsi documenti e frode. Come riporta ‘calciomercato.com’, il tutto scaturisce dalle grandi manovre che sarebbero state condotte per occultare la posizione di controllo sul club da parte dei super-agenti Pini Zahavi e Fali Ramadani. Nonostante il passaggio (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Pepe Reina è il nuovo portiere della Lazio, una mossa un pò a sorpresa del club della Capitale. L'ex Milan si giocherà il posto da titolare con Strakosha. L'accoglienza dei tifosi biancocelesti ha fatto molto discutere alcuni ultrà biancocelesti hanno esposto lungo corso Francia uno striscione fascista con la scritta "Saluti romani, camerata Reina". I supporter biancocelesti sono soddisfatti dell'arrivo dello spagnolo, ma più che per motivi tecnici per ragioni politiche. Lo striscione ha creato

Una denuncia partita dal padre di un suo calciatore, la stella del Manchester City Kevin de Bruyne. E' stato arrestato così Patrick de Koster, procuratore sportivo del fantasista belga, tra gli altri. L'avvocato Louis de Grote non ha voluto commentare le indiscrezioni dei media belgi sul ruolo di de Bruyne e del padre nell'indagine. Sotto accusa sono gli anni in cui il centrocampista giocava nel Wolfsburg e il trasferimento al Manchester City nel 2015. Secondo gli inquirenti, de Koster sarebbe colpevole di riciclaggio di denaro e