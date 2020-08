Notizie del giorno – Problemi per Arthur, squadra in crisi economica, combine in una partita, morto ex portiere

La sua avventura alla Juve deve ancora iniziare, eppure già Arthur ha fatto parlare troppo di sé, ma in negativo. Ultima disavventura del brasiliano è quella raccontata da ‘Diari de Girona‘: il centrocampista è stato trovato infatti positivo all’alcoltest dopo un piccolo incidente stradale a Palafrugell, nelle vicinanze di Girona, con la sua Ferrari. Il tasso alcolemico nel sangue era di 0,55 mg/litro contro il limite di 0,50.

Quest'ultimo guaio va ad aggiungersi a quelli più recenti.

E' crisi nera per il Valencia. Gravi difficoltà economiche per i 'Murcielagos', che hanno già ceduto ai rivali del Villarreal due elementi molto importanti dell'organico come Coquelin e Parejo. Ma non è finita qui perché, come riferito da 'La Provincias' il direttore finanziario degli spagnoli ha incontrato in mattinata la squadra per illustrare la situazione in cui versa il club. I calciatori non hanno ricevuto gli stipendi e la soluzione alternativa scelta dalla società è quella delle cambiali, con scadenza a settembre 2021. Una decisione avallata da Peter Lim, proprietario del Valencia, ma rifiutata dalla squadra. Situazione che potrebbe portare a conseguenze ben più gravi.

Arrivano nuovi clamorosi aggiornamenti sulla presunta combine tra Bitonto e Picerno, potrebbero arrivare delle pesanti sanzioni in grado di ribaltare la classifica ed i verdetti in Serie C e Serie D. Sono stati deferiti alcuni tesserati, compresi i club per responsabilità. Secondo quanto riporta graffisulpallone.com la società neroverde risulterebbe essere con entrambi i piedi in Serie D. Sono stati deferiti anche il direttore generale del Picerno e lo stesso club rossoblu per responsabilità oggettiva.

Sempre secondo quanto riporta il sito la posizione dei lucani si sarebbe aggravata dopo che alcuni tesserati avrebbero confessato la combine per alleggerire la loro posizione, questo potrebbe portare uno sconto della squalifica per i singoli giocatori. Le nuove dichiarazioni avrebbero coinvolto e inguaiato anche altri tesserati del Picerno. Bitonto e Picerno rischiano la retrocessione, a beneficiarne potrebbero essere Foggia e Rende.

Gunther Mair non ce l’ha fatta. L’ex portiere è morto a 61 anni questa mattina all’Ospedale ‘Santa Chiara’ di Trento. Era stato ricoverato qualche giorno fa a causa dello shock anafilattico provocato da una puntura di vespa. Le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore, rendendo vano ogni tentativo di salvargli la vita. Lascia moglie, Aurora, e i figl, Mirko e Michael. Il Levico Terme, club di Eccellenza dove Mair era l’allenatore delle giovanili ha dato la triste notizia, esprimendo dolore e cordoglio per quanto accaduto.

“Una notizia tragica che non avremo mai voluto dare. Questa mattina se ne è andato un pezzo di storia calcistica trentina e un gentiluomo nella vita. Il nostro portierone Gunther Mair non c’è l’ha fatta. La società e tutto il mondo gialloblù abbracciano increduli e commossi la moglie Aurora, i figli Mirko e Michael, certi che dall’alto il nostro Gunterone continuerà a seguire con occhio attento la sua famiglia e i tanti portieri che con tanto amore ha cresciuto in questi anni. Ciao Gunther”.