Notizie del giorno – Ex calciatore rischia denuncia, bufera su Paola Ferrari, Joao Felix a luci rosse [FOTO]

Notizie del giorno – Roman Shirokov, ex capitano della nazionale russa, è finito nei guai per aver picchiato un arbitro durante una partita amatoriale. Il tutto è nato da un rigore non concesso dal direttore di gara. L’ex Zenit è stato preso da un raptus di follia e ha colpito l’arbitro con un pugno al volto, mandandolo KO. Non contento, lo ha preso anche a calcio. Shirokov è poi stato circondato dai suoi compagni, che lo hanno trascinato fuori dal campo.

L’ex centrocampista si è scusato solamente il giorno successivo all’accaduto, ma questo non ha impedito a ‘Match TV’, l’emittente per cui lavora come opinionista, di sospenderlo a tempo indefinito dalle sue trasmissioni. L’arbitro è stato medicato in campo e sta meglio. Ora il direttore di gara vuole sporgere denuncia. Pochi attimi di follia, che rischiano di costare carissimi a Shirokov (LE SCUSE E IL VIDEO DELL’AGGRESSIONE)

La giornalista Paola Ferrari è finita nella bufera. Sta circolando uno screen del televideo che annuncia un possibile ripescaggio della Juve in Champions League al posto dell’Atletico Madrid. Due calciatori dei Colchoneros sono infatti risultati positivi al Coronavirus e sui social è scattata la provocazione. “Champions League, Atletico Madrid: Covid positivo, ripescata la Juventus”, si legge. La foto è stata pubblicata dalla giornalista sportiva sui profili social con un eloquente: “Boom” accompagnato dall’#speranza. Ovviamente (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

L’attaccante Joao Felix è considerato come uno dei calciatori di maggiore prospettiva, il portoghese ha intenzione di portare sempre più in alto l’Atletico Madrid. E’ finito alla ribalta ma non per le qualità in campo, quanto per uno scatto che in poco tempo ha fatto il giro del web. La bella fidanzata Margarida Corceiro ha immortalato un momento di relax di Joao Felix, lo scatto è stato subito pubblicato su Instagram attraverso una Stories. L’attaccante stava riposando, una foto apparentemente banale, alla bella compagna è però sfuggito un particolare: i genitali in bella mostra del giocatore. La foto è stata successivamente (APRI L’ARTICOLO O SFOGLIA LA FOTOGALLERY IN ALTO PER TUTTE LE IMMAGINI DI JOAO FELIX E DELLA SUA FIDANZATA)