Il padre di Icardi posta una FOTO che fa infuriare i tifosi dell’Inter

Continuano ad arrivare le reazioni dopo la sconfitta dell’Inter nella finale di Europa League contro il Siviglia. Delusione in casa nerazzurra, ma a tenere banco è soprattutto il futuro di Antonio Conte con l’addio del tecnico che sembra probabile. Tanti i messaggi social dopo la sconfitta dei nerazzurri, lo sfottò di Molinari ed il like di Marchisio non sono passati inosservati, adesso è arrivato anche il post del padre di Icardi. Juan ha condiviso una foto di Mauro che ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri. Un’espressione ironica dell’attuale calciatore del Psg. I supporter nerazzurri hanno commentato sui social e non hanno gradito il comportamento dell’argentino.

